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НБУ у лютому продав валюти на 1,5 мільярди доларів

П'ятниця, 1 березня 2024, 11:41 - Анастасія Дячкіна

Обсяги продажу валюти Національним банком України в лютому цього року знизилися до 1,540 млрд дол з 2,549 млрд дол у січні. 

Про це свідчать дані на сайті НБУ, передає Інтерфакс-Україна. 

Так, обсяги купівлі зросли незначно – до 32 млн дол із 16 млн дол місяцем раніше. У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до 1 млрд 508,7 млн дол з 2 млрд 533,1 млн дол у січні та 3 млрд 553 млн дол у грудні.

 
Графік: НБУ

Нагадаємо: 

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За тиждень з 19.02 до 23.02 2024 року Національний банк продав 648,8 мільйона доларів, що є найвищим показником з початку 2024 року, а купив - 0,97 млн дол.

НБУ інтервенції валюта
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