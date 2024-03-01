Албанія з 2026 року почне імпортувати газ з Азербайджану

Азербайджан із 2026 року постачатиме газ Албанії - передбачається постачання обсягом близько 200 млн кубометрів на рік.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики Азербайджану.

Голова Міненерго Азербайджану Парвіз Шахбазов зустрівся з виконавчим директором TAP Лукою Скайпатті.

Вони обговорили процес виконання першого етапу розширення Трансадріатичного газопроводу (TAP) до додаткових 1,2 млрд кубометрів з 2026 року та процес тестування для наступного розширення.

Реклама:

"Трубопровід буде готовий до додаткової подачі до кінця 2025 року.

Цей обсяг з 2026 року постачатимуть до Італії (1 млрд кубометрів) та Албанії (200 млн кубометрів)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Албанія буде дев'ятим європейським клієнтом Азербайджану після Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Грузії, Туреччини, Угорщини й Сербії.

Реклама:

У 2023 році країна експортувала 23,8 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо:

Сербія підписала угоду з Азербайджаном про закупівлю 400 мільйонів кубометрів природного газу на рік з 2024 року.

Економічна правда