Нафта дорожчає: ринки очікують рішення ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і мають закінчити тиждень на вищих показниках, оскільки ринки очікують рішення ОПЕК+ щодо угод про постачання на другий квартал на тлі різних показників попиту для ключових споживачів - США і Китаю.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на травень виросли на 31 цент, або на 0,38%, до 82,22 доларів за барель до 06:45 за Гринвічем.

Американська West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 24 центи, або на 0,31%, до 78,50 долара за барель.

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Цього тижня WTI зросте щонайменше на 2,5%, тоді як Brent тримається біля ціни минулого тижня. Brent комфортно тримається вище позначки 80 дол протягом трьох тижнів.

"Очікування продовження скорочення видобутку ОПЕК+ в 2224 році також тисне на настрої, оскільки очікується, що м'який попит збережеться.

Проте, часові спреди для ф'ючерсних контрактів на нафту марки Brent розширилися. Перехід до більш сильної ринкової структури буде підтримувати більш "бичачу" позицію щодо цін, оскільки ринки ціноутворення в найближчі місяці стануть більш жорсткими", - вважають аналітики.

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Опитування Reuters показало, що Організація країн-експортерів нафти видобувала 26,42 млн барелів на добу цього місяця, що на 90 тис барелів більше, ніж у січні. Видобуток в Лівії зріс на 150 тис барелів на добу в місячному обчисленні.

За словами джерел, рішення про продовження скорочень очікується в перший тиждень березня, а окремі країни, як очікується, оголосять про свої рішення.

Зростаюча ймовірність того, що очолювана Саудівською Аравією ОПЕК+ продовжить скорочення поставок після першого кварталу, потенційно до кінця 2024 року, ймовірно, утримає ціни на нафту вище 80 доларів США за барель, вважає керівник групи DBS Bank з питань енергетичного сектору Сувро Саркар.

Сильні очікування того, що Саудівська Аравія залишить строкові ціни на нафту, яку вона продає азійським споживачам, без змін у квітні порівняно з березневим рівнем, також підтримували ринок.

Економічна правда