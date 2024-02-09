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АМКУ дозволив "Ковальській" придбати ще одну компанію Злочевського

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:42 - Анастасія Жарикова

Антимонопольний комітет України дав дозвіл компанії з групи "Ковальська" придбати транспортну компанію "Вінтер Карго". 

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "КОВАЛЬСЬКА СИРОВИНА" на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "ВІНТЕР КАРГО", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

За даними YouControl, "Вінтер Карго" займається перевезенням вантажів річковим та автомобільним транспортом, а також складське господарство.

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Власником ТОВ значиться закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Скайфол", а кінцевими бенефіціарами – доньки колишнього міністра екології Анна та Каріна Злочевські.

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Раніше УП писала, що використовуючи венчурний інвестиційний фонд "Скайфол" у 2023 році Злочевські продали один зі своїх активів – видобування річкового піску.

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Сама "Ковальська" влітку офіційно заявила про придбання такого бізнесу, не називаючи другу сторону угоди. Джерело УП на ринку підтвердило, що йдеться про купівлю активів Злочевських.

АМКУ Злочевський бізнес
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