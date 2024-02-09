Більш як 230 проєктів з відновлення доотримають понад 9 мільярдів з Фонду ліквідації

Міжвідомча робоча група рекомендувала виділити 9,45 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків російської агресії на понад 230 проєктів, розпочатих у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на розгляд було винесено пропозиції про продовження реалізації проєктів, які вже були розпочаті у 2023 коштом коштів Фонду ліквідації. Йдеться про проєкти, які сприяють відновленню життя громад і територій, а також посиленню стійкості країни в умовах війни.

Зазначається, що на розгляд міжвідомчої робочої групи свої пропозиції щодо продовження фінансування проектів подали Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обласні військові адміністрації.

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За підсумками засідання було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 7,6 млрд грн на фінансування майже 200 регіональних проєктів та майже 173 млн грн для завершення 7 проєктів, що були подані центральними органами виконавчої влади.

Крім того, міжвідомчої робочої групи було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 1,6 млрд грн Агентству відновлення для завершення реалізації 27 проєктів, роботи на яких розпочато у 2023 році.

Економічна правда.

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