Цьогорічний Супербоул стане рекордним за кількістю рекламних витрат у США

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Фінальна гра сезону Національної футбольної ліги (НФЛ) стане найбільшою в історії рекламним заходом у США, оскільки світові бренди витратять приблизно 650 млн дол на забезпечення телевізійних слотів.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що провідні рекламодавці можуть заплатити близько 7 млн дол за 30 секунд реклами під час цьогорічного Супербоула, що приблизно на 10% більше, ніж минулого року.

За даними глобальної рекламної агенції Dentsu фінанальна гра ознаменує успішний вікенд для Paramount, яка має права на показ гри в США і транслює її на телеканалах CBS і Nickelodeon. Очікується, що Paramount отримає понад 650 млн дол доходів від телевізійної реклами.

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Крім того, бренди витратять ще мільйони на виробництво реклами. Цього року компанії залучили таких знаменитостей, як Ліонель Мессі, Дженніфер Еністон, Кріс Дженнер і Крістофер Уокен, щоб виділитися серед десятків рекламних роликів, які заполонять гру.

Очікується, що гра між "San Francisco 49ers" та чинними чемпіонами "Kansas City Chiefs" також приверне увагу аудиторії завдяки Тейлор Свіфт, оскільки співачка перебуває у стосунках із захисником "Chiefs" Тревісом Келсом.

Ще у листопаді компанія Paramount заявляло, що реклама вже "практично розпродана".

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У США рекламні паузи під час фінального матчу є національною розвагою, а також демонстрацією потужності та охоплення традиційної телевізійної реклами. Висока ціна за 30-секундний слот означає, що маркетологи збільшують бюджет на виробництво самих рекламних роликів, часто наймаючи знаменитостей зі списку "А". Рекламні ролики на Супербоул раніше виводили на карту нові бренди, в тому числі Apple Computer у 1984 році.

Економічна правда.