З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на майже 9 мільярдів

Від початку 2024 року 1 773 агрогосподарств вже отримали 8,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток, з яких за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії у Київській області, а саме 154 підприємства – 4,1 млрд грн, на Тернопільській 63 підприємства – 598,6 млн грн, у Дніпропетровській 139 підприємства – 459,7 млн грн.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства трьох областей:

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Харківська – 325,9 млн грн виділено для 40 господарств;

Вінницька – 252,2 млн грн – для 75;

Київська – 236,4 млн грн для 58;

Львівська – 205,8 млн грн – для 54.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Економічна правда.

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