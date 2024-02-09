УЗ до Дня закоханих запустить "романтичний експрес" у Києві та Львові

Укрзалізниця

Укрзалізниця спільно з Mastercard вдруге запустять "Потяг до тебе" присвячений до Дня закоханих. У 2024 році потяги курсуватимуть не тільки у Києві, але й у Львові.

Про це повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниця" на своєму каналі у Telegram.

Зазначається, що "потяги до тебе" курсуватимуть 14, 16 та 18 лютого.

"Романтичний експрес" повернеться в оновленому вигляді.

Реклама:

"На пасажирів очікуватиме романтична подорож під справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, з можливістю замовити спеціальне меню від відомого українського шеф-кухаря наших дипломатичних рейсів Євгена Клопотенка", - зазначили в УЗ.

Половину місць безкоштовно надано пораненим військовослужбовцям на реабілітації.

Подорож Києвом і Львовом триватиме трохи більше 2 годин, починаючи і завершуючи на Центральному вокзалі. Відправлення 14, 16 та 18 лютого у Львові о 18:55, у Києві о 19:10.

Реклама:

Квитки на цей рейс матимуть різну вартість залежно від дня тижня, ціни стартують від 304 грн у Львові та 458 грн у Києві.

Продажі квитків відкриваються з 17:00 9 лютого.

Знайти "Потяг до тебе" в застосунку можна за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

Вечеря не входить до вартості квитка, кожен замовник отримає індивідуальне посилання на спеціально розроблене меню від шефа.

Також зазначають що на пасажирів-військових також очікуватиме "поетичний сюрприз" від Сергія Жадана.

Економічна правда