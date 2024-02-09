Продажі Hermes випереджають конкурентів у сфері розкоші, бренд знову підвищить ціни

Hermes Birkin getty images

Люксовий бренд Hermes заявив, що й надалі підвищуватиме ціни, оскільки наприкінці 2023 року його продажі випередили конкурентів предметів розкоші, що допомогло підняти акції виробника сумок Birkin до рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Виконавчий голова правління Hermes Аксель Дюма заявив про це журналістам після звіту про продажі в 3,36 мільярда євро (3,62 мільярда доларів США) в останній квартал 2023 року.

Згідно з консенсус-оцінками Visible Alpha, це означало зростання на 17,5% за постійних курсів обміну валют і випереджало очікування аналітиків щодо зростання на 14%.

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Французька група стала одним із найбільш послідовних виконавців у секторі предметів розкоші, включно з погіршенням економічних умов, завдяки своєму класичному дизайну та ретельному управлінню виробництвом і запасами, що допомогло зберегти ауру ексклюзивності бренду.

Минулого року Hermes підняв ціни приблизно на 7% у всьому світі, щоб врахувати вищі витрати на виробництво, за винятком США, де підвищення склало близько 3%, і Японії, де вони були двозначними цифрами через коливання валют.

Підвищення цін, яке в основному відбувається на початку року, відображає витрати на виробництво, включаючи робочу силу та сировину, а також коливання обмінних курсів, кажуть керівники.

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Hermes заявив, що виплатить бонус у розмірі 4000 євро кожному зі своїх понад 22 тисяч співробітників по всьому світу.

Хоча Chanel, Dior і Louis Vuitton, що належать LVMH, підняли ціни на свої сумочки більш агресивно після пандемії, Hermes домінує на високому ринку.

За останні роки ціни на сумочки Chanel досягли рівня, близького до Hermes, але на вторинному ринку вони продаються менше.

За словами аналітиків Bernstein, Louis Vuitton, незважаючи на масштабність і "бездоганне" маркетингове виконання, все ще намагається продати значні обсяги сумок вартістю понад 4 тис євро.

Компанія Hermes зафіксувала значне зростання в усіх регіонах, заявивши, що воно було "динамічним" у Китаї, де інвестори хвилювалися щодо невдалого відновлення після COVID-19.

Сумочки, такі як бажана модель Birkin за 10 тис дол, доступні лише тим покупцям, які зазвичай більш несприйнятливі до невизначених економічних умов.

Економічна правда