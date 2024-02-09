Світові ціни на какао зросли вдвічі на тлі екстримальних погодніх умов на плантаціях

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Ціни на какао-боби подвоїлися за останній рік, оскільки виробники в Західній Африці, які виробляють основну частину світової пропозиції, постраждали від екстремальних погодних умов.

Про це пише Bloomberg.

"Нещодавні дощі сприяли поширенню хвороб сільськогосподарських культур і затримці збору врожаю. За цим послідувала сезонна посуха, яка може ще більше скоротити виробництво.

Споживачі вже витрачають більше грошей на ласощі, а зростання цін на какао може негативно вплинути на результати таких виробників шоколаду, як Hershey. Високі ціни на сировину обмежать зростання прибутків цього року, заявили в четвер керівники Hershey", - пише агентство.

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Найгірше може бути попереду, оскільки виробники шоколаду вичерпають запаси, замовлені раніше, і повністю врахують фактор ралі, додає Bloomberg.

Хоча зростання спонукало деяких виробників розширити виробництво, новим деревам може знадобитися кілька років, щоб дати боби.

"Ми перебуваємо в дуже жорсткому балансі, який, ймовірно, триватиме ще від 18 місяців до трьох років", - сказав президент Європейської асоціації какао Пол Девіс.

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Він не виключає зростання цін до 6 тис доларів за тонну. Зараз вона на рівні 5 тис доларів.

"Посіви в усьому світі страждають від дедалі більших екстремальних погодних явищ. Минулого року пошкоджені врожаї також підвищили ціни на цукор, апельсиновий сік і оливкову олію до багаторічного максимуму", - резюмує Bloomberg.

Економічна правда