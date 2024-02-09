Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу виробника протезів

Фонд державного майна України 29 лютого проведе аукціон з продажу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За інформацією Коваля, підприємство зараз здійснює господарську діяльність, проте збиткове та потребує залучення інвестицій.

До реалізації пропонується єдиний майновий комплекс ДП "Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство", який включає медичні та виробничі корпуси у Києві, а також протезно-ортопедичні цехи у Чернігові та Черкасах.

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Головною вимогою управителя є збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

Стартова ціна об’єкту – 31,3 млн грн. Крім того, за умовами аукціону, новий власник сплатить заборгованість підприємства у розмірі 34,4 млн грн.

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"Протезні підприємства мають стратегічне значення, особливо під час війни, коли зростає потреба у збільшенні обсягів виробництва та впровадженні нових технологій. Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Відтак, незважаючи на наявність потужностей та кваліфікованих кадрів, стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор", – зауважив голова ФДМУ.

Він підкреслив, що інтерес до підприємства виявили закордонні інвестори, які працюють у цій сфері.

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Економічна правда