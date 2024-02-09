За тиждень ціни на нафту зросли через напругу на Близькому Сході

Ціни на нафту в п'ятницю майже не змінилися, залишаючись на шляху до тижневого зростання. Напруженість на Близькому Сході після відхилення Ізраїлем пропозиції ХАМАСу про припинення вогню продовжує підтримувати ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів до 81,57 доларів за барель, тоді як барель нафти марки WTI зріс у ціні на 2 центи до 76,24 доларів.

Обидва еталони зросли приблизно на 3% напередодні, коли ізраїльські війська бомбардували місто Рафах на південному кордоні сектору Газа. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення війни в палестинському анклаві.

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"Вчорашній рух здавався трохи надмірним, адже не було суттєвих фундаментальних причин. Я очікую, що безперервна торгівля в діапазоні, до якої ми звикли останнім часом, продовжиться", - зазначив керівник досліджень сировини ING Воррен Паттерсон.

Напруженість утримувала ціни на нафту на високому рівні. Агентство зазначає, що Brent і WTI мають зрости на понад 5% за тиждень. Попри те, що війна у секторі Газа тримає ціни на нафту, впливу на її видобуток не було.

Економічна правда

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