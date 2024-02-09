"Укртрансбезпека" з початку року анулювала понад 200 ліцензій перевізників

фото: РБК-Україна

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський з початку 2024 року підписав накази, якими анулював 223 ліцензії на здійснення різних видів перевезень.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

За словами "Укртрансбезпеки", їхні власники припинили статус суб'єкта господарської діяльності, але всупереч вимогам законодавства не подали заяву про анулювання дозвільних документів.

"Так, один перевізник припинив статус суб'єкта підприємницької діяльності через 20 хвилин після схвалення його заявки щодо отримання ліцензії на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями.

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Виявлення недоброчесних перевізників стало можливим завдяки інтеграції Єдиного комплексу інформаційних Систем (ШЛЯХ) із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - йдеться у повідомленні.

Через припинення власниками ліцензій статусу суб'єкта господарської діяльності, у 2023 році "Укртранссбезпека" анулювала 1882 ліцензії на здійснення різних видів перевезень, у 2022 році - 8564 ліцензій.

Зазначається, що у 2022 та 2023 роках "Укртранссбезпека" переказала до держбюджету 64,5 млн грн, які надійшли за надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.

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Економічна правда