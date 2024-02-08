Енергія зірок стала ближче: вчені встановили рекорд з термоядерного синтезу

Перспектива отримання чистого джерела енергії, подібного до сили зірок, стала значно ближче після того, як вчені встановили світовий рекорд за кількістю енергії, створеної в результаті синтезу атомів.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Дослідники в Joint European Torus (JET), експериментальному термоядерному реакторі в Центрі термоядерної енергії Culham в Оксфордширі, отримали 69 мегаджоулів енергії за п'ять секунд роботи із лише 0,2 міліграмів палива.

Спалах енергії, еквівалентний 16,5 кг тротилу, побив попередній рекорд – 59 мегаджоулів теплової енергії, встановлений тим самим об'єктом у 2022 році.

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Якщо буде доведено, що термоядерна енергія є життєздатною у великих масштабах, майбутні реактори можуть сприяти революції в галузі чистої енергетики.

"Один кілограм термоядерного палива містить приблизно в 10 мільйонів разів більше енергії, ніж кілограм вугілля, нафти або газу, а термоядерні реакції не виділяють парникових газів", – пише видання.

Реактор у Центрі термоядерної енергії Culham – це конструкція, яка використовує потужні магнітні поля для утримання плазми (високоіонізованих газів). Гази нагріваються до 150 мільйонів градусів Цельсія, що приблизно в 10 разів гарячіше, ніж центр Сонця.

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Екстремальні умови в реакторі спричиняють реакції термоядерного синтезу, в яких атомні ядра зв'язуються між собою, утворюючи нові елементи, виділяючи при цьому величезну кількість енергії. Зірки також працюють завдяки таким реакціям, але їм не потрібні такі високі температури, оскільки їхня гравітація достатньо сильна, щоб виконувати частину роботи.