60% випадків шахрайства в соцмережах у Британії та Європі були здійснені через сервіси Meta
Британська фінтех-компанія Revolut виявила, що 60% випадків шахрайства у Великій Британії походять із Facebook, Instagram і WhatsApp, що значно перевищує кількість інших платформ і шахрайства, здійсненого по телефону.
Про це повідомляє Bloomberg.
Подібну тенденцію Revolut виявив і в Європі, де 61% шахрайства відбувалося через сервіси Meta.
Глава відділу фінансових злочинів Revolut Вуді Малуф заявив, що платформи Meta "використовуються як розсадник для шахрайства", і закликав клієнтів Revolut уникати так званих інвестиційних можливостей.
"Банки та фінансові установи мають бути останньою, а не єдиною лінією захисту", - додав він.
Цього тижня Малуф мав зустріч разом із керівниками відділів фінансів і технологій у комітеті внутрішніх справ Великобританії в парламенті, який ретельно вивчає сплеск санкціонованого шахрайства з платежами.
За даними Регулятора платіжних систем, ці шахрайства обманом змушують клієнтів перевести їхні гроші на рахунки, контрольовані злочинцями, і призвели до збитків майже на 500 мільйонів фунтів стерлінгів у 2022 році.
Починаючи з жовтня, платіжні фірми, які дозволяють надсилати та отримувати шахрайські платежі, повинні відшкодовувати жертвам, якщо вони не доведуть грубої недбалості.
Економічна правда