Попри санкції Росія продовжує імпортувати італійські гвинтівки Beretta – The Insider

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Італійський виробник зброї Beretta, попри санкції, досі експортує в РФ стрілецьку зброю через власну "дочку" і компанії російського збройового барона Михайла Хубутії.

Про це йдеться в розслідувані російського видання The Insider та італійського IrpiMedia.

Видання стверджують, що одним з основних постачальників гвинтівок до РФ є так званий російський збройний барон Михайло Хубутія. Він спільно з італійською компанією Beretta Industrie S.P.A. контролює ТОВ "Русский Орел", яка є офіційним дистриб'ютором Beretta в РФ.

Попри те, що ЄС ще у 2014 році вів заборону на постачання нарізної вогнепальної зброї до РФ, експорт снайперських гвинтівок, пістолетів та патронів через країни Митного союзу продовжився й надалі.

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Згідно з даними Росакредитації, всі два воєнні роки в Росію продовжували надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako.

У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або "Русский Орел", що безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Русским Орлом" компанії Хубутії.

Із загальної кількості поставок зброї в РФ, що порушують санкції, майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta. Загалом після початку великої війни в Росію потрапили понад 835 тис патронів і 5,9 тис одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній більшості випадків імпортерами були "Русский Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.

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Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи: пістолети, мисливські рушниці, снайперські гвинтівки і боєприпаси до цих видів зброї. Дані держзакупівель показують, що правоохоронні органи і спортивні установи, які готують майбутніх стрільців, продовжують закуповувати продукцію виробництва холдингу Beretta", – йдеться в повідомленні.

Додається, що компанія Beretta не єдиний в Італії виробником зброї, чия продукція опиняється в Росії. Компанія CD Europe S.R.L., яка випускає гвинтівки під марками Marocchi та Breda, теж продовжує експортувати їх до Росії через дистриб'ютора ТОВ "Италружье".

Економічна правда.