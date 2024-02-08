Ціни на нафту зростають через незначний прогрес у мирних переговорах у Газі та слабкий долар

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Ціни на нафту 8 лютого продовжили зростання після того, як Ізраїль відхилив пропозицію ХАМАС про припинення вогню, а слабший долар також підтримав ціни.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,3 дол до 79,51 дол за барель. Також ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на 0,26 дол до 74,12 дол за барель.

З жовтня конфлікт на Близькому Сході тримала ринок у напрузі, оскільки прогрес у переговорах щодо припинення бойових дій в Газі був обмеженим.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив останню пропозицію ХАМАС щодо припинення вогню та повернення заручників, утримуваних у секторі Газа, але державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що все ще є місце для переговорів щодо угоди.

Крім того, зниження долара також підтримало ціни, оскільки це робить сиру нафту дешевшою для трейдерів, які тримають інші валюти.

Що стосується попиту, то ринок нафти підтримав значніше, ніж очікувалося, падіння запасів бензину та середніх дистилятів у США.

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Згідно з даними Управління енергетичної інформації, запаси дистилятів скоротилися на 3,2 млн барелів до 127,6 млн барелів проти очікуваного падіння на 1 млн барелів. Запаси бензину впали на 3,15 млн барелів у порівнянні з оцінками аналітиків про зростання в 140 тис барелів.

На фоні цього падіння запасів маржа нафтопереробних заводів у США продовжувала зміцнюватися, зазначили аналітики ING у записці.

Додається, що зменшення запасів бензину та зростання експорту нафти США на 13% у річному обчисленні до рекордних 4,06 млн барелів на день у 2023 році обидва вказують на зростання попиту на сиру нафту, йдеться в записці ANZ Research.

Економічна правда.