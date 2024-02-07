Grammarly звільняє 230 співробітників, 37 з яких – в Україні

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Компанія Grammarly планує скоротити 21% співробітників, а саме близько 230 членів своєї глобальної команди, з яких 37 – українські спеціалісти.

Про це повідомляє DOU, пресслужба компанії.

Зазначається, що скорочення торкнеться учасників глобальної команди з різних функцій та локацій.

В Україні працівники отримають компенсацію у розмірі шістьох місячних зарплат, додаткові виплати для покриття медичного страхування і сервісів допомоги під час зміни роботи (кар’єрний коучинг та інші), також вони зможуть залишити собі ноутбуки й іншу техніку, видану компанією.

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За останні п’ять років Grammarly збільшила кількість співробітників з 200 до 1000 осіб.

У компанії наголошують, що реструктуризація не пов’язана з необхідністю оптимізації витрат, бізнес Grammarly залишається прибутковим і продовжує зростати. Рішення щодо скорочення було ухвалене після аналізу.

"Поглиблюючи наші інвестиції у технології штучного інтелекту, ми потребуватимемо іншої комбінації здібностей та компетенцій. Також нам необхідно здійснити організаційний редизайн, щоб покращити якість і швидкість співпраці. Це, зокрема, означає необхідність реструктуризації ролей та об’єднання певних команд у межах однієї локації", — пояснили у компанії.

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Економічна правда.