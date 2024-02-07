"Бойові" чайові: monobank запустив новий сервіс на підтримку ЗСУ

У monobank з'явилась нова функція – "Бойові". Це дозволить донатити на ЗСУ при відвідуванні кафе та ресторанів. Кожен заклад може додати свою банку.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Щомісяця українці залишають понад 100 мільйонів гривень чайових як подяку в кафе та ресторанах. За його словами, це було б неможливо без Сил оборони, тож відтепер є можливість подякувати захисникам.

"Ми хочемо стати першою країною у світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і "Бойові". Тому відтепер, при оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують наш новий сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран "Бойових", де ви зможете віддячити за захист, а гроші використають на прямі потреби війська", – заявив Гороховський.

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Кожен заклад може додати свою банку. Для підключення "Бойових" у закладі треба зверніться до аккаунт-менеджера, попередньо підключившись до expirenza by mono.

Нагадаємо:

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У вересні 2023 року monobank придбав сервіс для бронювання столиків у закладах TakeUsEat. Тепер він стане частиною екосистеми expirenza by mono.