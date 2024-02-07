Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь
7 лютого відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення РФ навесні 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі Мінвідновлення.
"Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено", – йдеться у повідомленні.
У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь:
- демонтували зруйновані конструкції;
- влаштували опори та балки прогонової будови;
- здійснили бетонування та гідроізоляцію;
- заасфальтували проїзну частину;
- облаштували перильне та бар’єрне огородження;
- облаштували освітлення.
Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м. З огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються, додали у відомстві.
Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.
Нагадаємо:
У листопаді 2023 року на Київщині офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь у Романівці.