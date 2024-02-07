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Під Києвом повністю відкрили рух відбудованим мостом через річку Ірпінь

Середа, 7 лютого 2024, 15:24 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Мінвідновлення

7 лютого відкрили проїзд правою смугою відбудовано мосту через річку Ірпінь у Київський області, який був зруйнований під час вторгнення РФ навесні 2022 року. 

Про це повідомили у пресслужбі Мінвідновлення. 

"Сьогодні відкрито рух правою смугою. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні. Таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено", – йдеться у повідомленні. 

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь:

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  • демонтували зруйновані конструкції;
  • влаштували опори та балки прогонової будови;
  • здійснили бетонування та гідроізоляцію;
  • заасфальтували проїзну частину;
  • облаштували перильне та бар’єрне огородження;
  • облаштували освітлення. 

Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари. Ширина проїзної частини – 18 м. З огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються, додали у відомстві. 

Одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.

Нагадаємо: 

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У листопаді 2023 року на Київщині офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь у Романівці. 

війна інфраструктура
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