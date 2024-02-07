Росіяни пошкодили два газопроводи у Миколаєві
Середа, 7 лютого 2024, 12:45 -
Зранку 7 лютого внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Telegram.
"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.
У результаті обстрілу загинув електромонтер компанії Леонід Глове.
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Нагадаємо:
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті у результаті російської ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.
Економічна правда
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