Росіяни пошкодили два газопроводи у Миколаєві

Зранку 7 лютого внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Telegram.

"Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

У результаті обстрілу загинув електромонтер компанії Леонід Глове.

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Нагадаємо:

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті у результаті російської ракетної атаки одна людина загинула, є поранені, пошкоджені житлові будинки, водопровідні та газові мережі.

Економічна правда

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