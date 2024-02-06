Honda відкликає 750 тисяч автомобілів у США через дефект з подушками безпеки

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Японський автовиробник Honda Motor відкликає 750 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах через дефект подушок безпеки, які можуть не спрацювати належним чином під час аварії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомило, що датчик ваги переднього пасажирського сидіння може тріснути і замкнутись, через що подушка безпеки не спрацює належним чином. Дилери мають замінити датчики ваги сидінь.

Відкликання включає певні автомобілі Honda Pilot, Accord і Civic 2020-2022 модельних років, а також деякі автомобілі Honda CR-V і Passport 2020 і 2021 модельних років.

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У заяві, поданій до регулятора безпеки, Honda заявила, що має 3834 гарантійні претензії, і що з червня 2020 року не було повідомлень про травми чи смерть, пов’язаних із проблемою відкликання.

Намагаючись пояснити, як міг виникнути дефект, Honda повідомила NHTSA, що після стихійного лиха, яке вплинуло на завод субпідрядника, постачальник тимчасово змінив основний матеріал у друкованій платі датчика ваги сидіння. Альтернативний матеріал, що використовувався, міг спричинити додаткове навантаження на плату.

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Автовиробник Honda Motor планує витратити 40 млрд доларів на розвиток електромобілів протягом наступного десятиліття - близько 30 моделей електромобілів будуть випущені до 2030 року.