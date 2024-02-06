Канадський бізнес розглядає можливості для інвестицій у транспортну галузь України
Канадський бізнес розглядає інвестиційні проєкти з розвитку транспортної галузі України.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами зустрічі міністра Олександра Кубракова із послом Канади в Україні Наталкою Цмоць.
Зазначається, що мета зустрічі - обговорення основних пріоритетів відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу.
"Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації.
Водночас одним з інвестиційно привабливих, навіть попри війну, залишається транспортний сектор - фокусуємо нашу увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі", - заявив Кубраков.
За словами міністерства, на сьогодні серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада розглядає:
- залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;
- модернізація українських чорноморських портів;
- розвиток наземних пунктів перетину кордону;
- сприяння у швидкому відновленні цивільної авіації;
- кораблебудування.
Економічна правда