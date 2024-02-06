Канадський бізнес розглядає можливості для інвестицій у транспортну галузь України

фото: мінінфраструктури

Канадський бізнес розглядає інвестиційні проєкти з розвитку транспортної галузі України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами зустрічі міністра Олександра Кубракова із послом Канади в Україні Наталкою Цмоць.

Зазначається, що мета зустрічі - обговорення основних пріоритетів відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу.

"Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації.

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Водночас одним з інвестиційно привабливих, навіть попри війну, залишається транспортний сектор - фокусуємо нашу увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі", - заявив Кубраков.

За словами міністерства, на сьогодні серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада розглядає:

залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;

модернізація українських чорноморських портів;

розвиток наземних пунктів перетину кордону;

сприяння у швидкому відновленні цивільної авіації;

кораблебудування.

Економічна правда

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