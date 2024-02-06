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Канадський бізнес розглядає можливості для інвестицій у транспортну галузь України

Вівторок, 6 лютого 2024, 09:00 - Олексій Павлиш
 
фото: мінінфраструктури

Канадський бізнес розглядає інвестиційні проєкти з розвитку транспортної галузі України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами зустрічі міністра Олександра Кубракова із послом Канади в Україні Наталкою Цмоць.

Зазначається, що мета зустрічі - обговорення основних пріоритетів відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу.

"Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації.

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Водночас одним з інвестиційно привабливих, навіть попри війну, залишається транспортний сектор - фокусуємо нашу увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі", - заявив Кубраков.

За словами міністерства, на сьогодні серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада розглядає:

  • залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;
  • модернізація українських чорноморських портів;
  • розвиток наземних пунктів перетину кордону;
  • сприяння у швидкому відновленні цивільної авіації;
  • кораблебудування.

Економічна правда

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транспорт Мінвідновлення Україна Канада
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