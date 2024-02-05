У Києві ексменеджерка банку виманила у VIP-клієнтів майже 86 мільйонів

У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів.

Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та Поліції Києва.

Зазначається, що 38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманювала кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх.

"Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на власну користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням та приховала інформацію про своє звільнення. Там жінка просила в ексклієнтів гроші в борг під відсотки.

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Кошти зобов’язувалась повернути у найкоротший термін, а для переконливості писала розписку. Проте після отримання грошей вимикала телефон і зникала", - йдеться в повідомленні поліції.

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют, та отримала від нього майже 32 млн грн.

Іншому клієнту жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 млн грн.

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Серед постраждалих були й працівники МВС, тому до справи долучився Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Фігурантці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Жінка вирішила уникнути судових засідань та втекти від слідства, однак була затримана.

Суд вже обрав підозрюваній запобіжний захід: тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Триває слідство з метою встановлення інших причетних учасників до афери. Крім того, працівники внутрішньої безпеки активно здійснюють оперативні заходи для виявлення інших епізодів злочинної діяльності зловмисниці.

Економічна правда