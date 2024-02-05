Glovo запустив платформу On-Demand для доставки замовлень бізнесу

Сервіс кур'єрської доставки Glovo оголосив про запуск в Україні платформи швидкого пошуку вільних кур'єрів Glovo для допомоги бізнесу в організації доставки.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Після успішного впровадження в Іспанії, Португалії, Грузії, Румунії, Болгарії та Італії, платформа Glovo On-Demand тепер доступна в Україні. On-Demand – це сервіс від Glovo, який допомагає ресторанам і магазинам залучати кур'єрів Glovo для доставки замовлень із власних каналів продажу", – йдеться у повідомленні.

Як очікується, сервіс буде затребуваний бізнесами, які не мають власних кур'єрів або потребують залучення додаткових співробітників для доставки в пікові години.

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Новий сервіс допоможе партнерам зосередитися на основному бізнесі і не витрачати додаткових ресурсів на утримання в штаті кур'єрів, зазначили у Glovo.

On-Demand має швидко знаходити вільного кур'єра Glovo, спрямовувати його до закладу партнера на замовлення і супроводжувати до передання пакета клієнту. Також Glovo надає можливість партнеру і клієнту відстежувати статус замовлення, вказали в сервісі кур'єрської доставки.

У Glovo повідомили, що використання платформи On-Demand передбачає лише вартість послуг кур'єра платформи, а замовник може вирішувати, чи буде нести ці витрати самостійно, чи розділити їх із клієнтом.

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У 2024 році Glovo планує запуск On-Demand і в інших країнах, додали в компанії. Сервіс кур'єрської доставки Glovo працює у 25 країнах світу. В Україні сервіс розпочав роботу в жовтні 2018 року і зараз представлений у 37 містах.

Нагадаємо:

За п’ять років з моменту виходу сервісу доставки Glovo на український ринок компанія інвестувала в Україну 85 мільйонів євро та сплатила до бюджету понад 20 мільйонів євро податків.