Кабмін оголосив конкурс на посади в наглядову раду "Енергоатому"

Кабмін оголосив про початок відбору на посади в наглядову раду НАЕК "Енергоатом", який раніше перетворили на акціонерне товариство.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до незалежних кандидатів на посади членів Наглядової Ради НАЕК "Енергоатом", а також затвердив оголошення для проведення конкурсного відбору.

Конкурс триватиме 3 2 лютого, до 4 березня.

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Серед вимог до кандидатів, зокрема зазначено:

Операційний або виконавчий досвід у компаніях, що діють у ядерній, або суміжній галузі;

Досвід на керівних виконавчих посадах (С level);

Володіння українською та англійською мовами – для громадян України, англійською мовою – для іноземців;

Більш детальний список вимог та обовʼязків можна побачити у заяві міністерства економіки.

Нагадаємо:

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У грудні Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП "Енергоатом" на акціонерне товариство. 100% акцій буде належати державі, вся власність "Енергоатому" збережеться.