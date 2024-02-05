Зі спецрахунку НБУ для потреб оборони переказали вже понад 30 мільярдів

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Зі спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 33 млрд грн, за січень рахунок поповнився на понад 259 млн грн.

Про це повідомляє НБУ.

За даними НБУ, станом на 1 лютого 2024 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,8 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 259 млн грн.

Усього з початку війни на спецрахунок надійшло майже 35 млрд грн в еквіваленті.

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"Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 15,7 млрд грн в еквіваленті. Загалом з початку війни зі спецрахунка на потреби оборони Національний банк перерахував понад 33 млрд грн, у січні 2024 року - майже 516 млн грн", - звітує Нацбанк.

Зокрема:

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на потреби Національної гвардії України - понад 1,4 млрд грн;

на потреби Національної поліції України - усього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України - понад 22,73 млрд грн (10.01.2024 - 387,4 млн грн; 29.01.2024 - 112,7 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби України - усього 1 млрд грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України - понад 5,5 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій - понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України - 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 213 млн грн (30.01.2024 - 5,9 млн грн);

на потреби Служби безпеки України - понад 318,2 млн грн.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

Економічна правда