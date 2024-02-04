В Туреччині може змінитись політика щодо інфляції, на фоні погіршення очікуваних показників

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Щомісячна інфляція в Туреччині в січні, ймовірно, підскочила найбільше з літа. Це може змінити політику нового голови центробанку на більш жорстку.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками, споживчі ціни за січень можуть зрости до 6,5% порівняно з попереднім місяцем, після п'яти місячних падінь поспіль.

Результатом цього може стати зміна політики новообраного голови центробанку Туреччини та призвести до підвищення облікових ставок.

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Окреме опитування Bloomberg показало, що річне зростання цін дещо знизилося до 64,6% з 64,8% попереднього місяця.

Голова Центрального банку Туреччини Хафізе Гайе Еркан раптово подала у відставку в п'ятницю 3 січня пізно ввечері, як повідомляє DW.

Минула команда Центробанку заявляла про "завершення циклу жорсткої монетарної політики".

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Як зазначається, січневі дані будуть ключовими для визначення того, чи залишиться інфляція на прогнозованому шляху центрального банку. Якщо місячні ціни значно перевершать очікування аналітиків, це може спонукати до перегляду прогнозів у бік підвищення і, можливо, до перегляду процентної політики.

Нагадаємо:

У серпні 2023 року річна інфляція в Туреччині наблизилась до 60%, що чинило тиск на центральний банк з метою подальшого підвищення процентних ставок.