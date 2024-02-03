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У 2023 році близько 40 тисяч підприємців шукали для залучення фріланс-працівників

Субота, 3 лютого 2024, 14:34 - Економічна правда

Серед українських підприємці зростає попит на послуги фрілансерів.

Про це розповіли у фріланс сервісі Freelancehunt.

Як зазначається, на ринку праці — лише 21% компаній готові запропонувати гібридний чи віддалений формат роботи. 

 
Freelancehunt

Водночас у спеціалістів ситуація протилежна, бо вони хочуть працювати віддалено або мати гібридний графік — таких виявилося 75%. 

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Ці дані надала платформа Work.ua. Тренд на ринку зараз задають спеціалісти, а роботодавці будуть адаптовуватись, тому прогнозується, що попит на фрилансерів тільки зростатиме.  

Більш ніж половина українських підприємців, що взяли участь у дослідженні Freelancehunt, працює з фрилансерами вже понад 4 роки. Також четверть замовників (24,24%) наймає на фрилансі понад 60% співробітників для своїх проєктів. 

З кожним роком збільшується кількість тих, хто співпрацює зі спеціалістами у форматі фрілансу. Це підтверджують і аналітичні дані: 87,3% замовників задоволені якістю роботи фрилансерів, а 91,1% впевнено стверджує, що саме фрилансери допомагають їм розвивати бізнес. 

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Економічна правда



робота ринок праці
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