Сомалійські пірати, схоже, повертаються, на фоні атак хуситів

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У той час, коли ВМС коаліції країн Заходу бореться проти нападів хуситів, на горизонті зʼявляється нова загроза повернення сомалійських піратів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У грудні 2023 року сомалійські пірати захопили своє перше судно за останні шість років.

Як зазначається, Британське управління морських торговельних операцій, що забезпечує зв'язок між британським флотом і торговими суднами, попередило, що в Індійському океані діють дві так звані піратські групи.

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Це сталося після того, як на вихідних охоронці товарного судна перестріляли невеликий катер приблизно за 700 миль на південний схід від Оману - далеко від місця, де відбуваються напади хуситів.

Аналітики кажуть, що останнє відродження навряд чи ознаменує повномасштабне повторення тієї епохи, 10-12 років тому, коли сомалійські пірати лякали весь світ, частково через більш досконалі технології і той факт, що використання озброєної охорони зараз набагато більш поширене.

Нагадаємо:

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Сомалійські пірати діяли в межах Червоного моря та узбережжя океану. У 2011 році пірати зашкодили на 7 мільярдів доларів.