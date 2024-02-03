Сомалійські пірати, схоже, повертаються, на фоні атак хуситів
У той час, коли ВМС коаліції країн Заходу бореться проти нападів хуситів, на горизонті зʼявляється нова загроза повернення сомалійських піратів.
Про це повідомляє Bloomberg.
У грудні 2023 року сомалійські пірати захопили своє перше судно за останні шість років.
Як зазначається, Британське управління морських торговельних операцій, що забезпечує зв'язок між британським флотом і торговими суднами, попередило, що в Індійському океані діють дві так звані піратські групи.
Це сталося після того, як на вихідних охоронці товарного судна перестріляли невеликий катер приблизно за 700 миль на південний схід від Оману - далеко від місця, де відбуваються напади хуситів.
Аналітики кажуть, що останнє відродження навряд чи ознаменує повномасштабне повторення тієї епохи, 10-12 років тому, коли сомалійські пірати лякали весь світ, частково через більш досконалі технології і той факт, що використання озброєної охорони зараз набагато більш поширене.
Нагадаємо:
Сомалійські пірати діяли в межах Червоного моря та узбережжя океану. У 2011 році пірати зашкодили на 7 мільярдів доларів.