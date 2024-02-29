Україна продовжила "транспортний безвіз" з Туреччиною до завершення війни

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У відомстві нагадали, що "транспортний безвіз", або ж лібералізація вантажних перевезень, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

"Продовження лібералізації вантажних перевезень – це приклад ухвалення рішень на основі цифр та реальних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень. З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом.

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Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві наголосили, що таким чином для виконання вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. Відповідне рішення зафіксоване протоколом засідання.

Також вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу – до 3500.

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Нагадуємо:

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого "транспортного безвізу", рух товарів автошляхами з України з ЄС і навпаки зріс на понад 40%.