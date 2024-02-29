РФ планує відновити випуск літаків-розвідників А-50

Російська корпорація "Ростех" має намір відновити колишній випуск літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління (ДРЛО) А-50.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

"Звичайно, цей літак потрібен. Звичайно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібен, але він і на експорт йде дуже добре", - сказав голова корпорації Сергій Чемезов.

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Ввечері 14 січня в російських та українських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про збиття над Азовським морем російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

23 лютого Сили оборони України збили ще один російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Потім стало відомо, що його вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

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