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Київрада виділяє на програму "Захисник Києва" майже 5 мільярдів

Четвер, 29 лютого 2024, 14:40 - Українська правда

Київська міська рада 29 лютого збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 мільярдів гривень.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, офіційний портал Києва

Пряма мова Кличка: "Це кошти, зокрема, на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА та забезпечення наших захисників дронами. А також – на реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн)".

Деталі: Попередньо в бюджеті на програму "Захисник Києва" було заплановано 1,5 млрд гривень. Столична влада обіцяла збільшувати фінансування.

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"Коригування бюджету для допомоги нашим захисникам до 5 млрд грн – не останнє. Буде більше!", – запевнив Кличко. 

Як повідомляє офіційний портал Києва, в сесійній залі Київради розмістили 20 прапорів бойових підрозділів із підписами захисників та захисниць, які на передовій боронять Україну. 

"За кожним із цих стягів – реальна допомога Києва та киян бойовим підрозділам", – зазначила столична влада.

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Українська правда

Київ
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