EA звільнить майже 700 працівників і скоротить "масові онлайн-спільноти"

Компанія Electronic Arts планує звільнити 670 своїх працівників - близько 5%. Крім цього ЕА вдвічі зменшить "масові онлайн-спільноти".

Про це повідомляє IGN.

У записці, надісланій співробітникам, генеральний директор Ендрю Вілсон заявив, що EA реагує на "прискорення трансформації галузі, де потреби та мотивація гравців значно змінилися".

EA також заявила, що планує відійти від розробки ігор на основі ліцензованої інтелектуальної власності, оскільки вона "не буде успішною в індустрії, що змінюється".

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Втім, це не вплине на ігри, над якими вже працює компанія — Black Panther, Iron Man та Star Wars.

За словами Вілсона, EA вдвічі зменшить "масові онлайн-спільноти" і скасує деякі ігри про спорт. Хоча Вілсон не сказав про конкретно які ігри йдеться, вірогідно, це про дві мобільні ігри: F1 Mobile Racing і MLB Tap Sports, пише IGN.