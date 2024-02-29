В Україні третю добу поспіль фіксується профіцит електроенергії: надлишки купує Польща

В Україні третю добу поспіль фіксують профіцит електроенергії - надлишки передавалися до Польщі, в денні години частково обмежується виробництво електроенергії ВДЕ.

Про це йдеться у повідомленнях "Укренерго" та Міненерго.

Зазначається, що в середу завдяки стабільно теплій та сонячній погоді в енергосистемі в денні години утворився профіцит (надлишок) електроенергії.

"Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 11:00 до 16:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 988 МВт-год", - заявили в "Укренерго".

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При цьому загальна пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Додається, що у середу ввечері РФ знову обстріляла високовольтну підстанцію у східному регіоні, є пошкодження обладнання.

"Детальний огляд та аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитись в залежності від безпекової ситуації, після дозволу військових", - йдеться у повідомленні.

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Також на сході у середу ввечері була включена в роботу після ремонту високовольтна лінія 330 кВ, що була пошкоджена артобстрілами. На іншій пошкодженій при бойових діях високовольтній лінії в цьому регіоні зафіксовано крадіжку понад 1 км проводу.

На одній з підстанцій в центральному регіоні відновили роботу частини обладнання, пошкодженого при обстрілах. Це підвищило надійність живлення споживачів в області.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 374 населені пункти. Внаслідок обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго та знеструмлення споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

При цьому з технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях, тривають ремонтні роботи

Також зазначається, що споживання електроенергії продовжує поступово зменшуватись. Так, 28 лютого добовий максимум споживання був зафіксований між 18:00 та 19:00. Він був на 1% нижче, ніж у вівторок 27 лютого.

29 лютого, станом на 10:00, рівень споживання електроенергії знаходиться на тому ж рівні, що й 28 лютого.

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується. У середу, з 11:00 до 14:00, через виникнення в системі профіциту електроенергії, обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ.

Експорт у четвер здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 4 795 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 370 МВт.

Імпорт здійснюється здебільшого у денні та вечірні години з Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 2 497 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 737 МВт.

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Економічна правда