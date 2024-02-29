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Курс валют на 29 лютого: гривня зміцнилась щодо долара та євро

Четвер, 29 лютого 2024, 10:57 - Ігор Пилипів

На 29 лютого Національний банк незначно зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,05 – 38,53 грн проти котирувань у 37,58 – 38,55 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,74– 41,96 грн проти курсу 41,74 – 41,95 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,2077 грн, євро – 41,2968 грн (напередодні долар - 38,4249 грн, євро – 41,7179 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,15 - 38,6 грн (курс на 28 лютого – 38,2 - 38,6 грн);
  • Євро – 41,3 - 42 грн (курс на 28 лютого – 41,43 - 42,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38 – 38,6 грн;
  • Ощадбанк – 38,15 - 38,7 грн;
  • Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн.

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