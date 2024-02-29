Нафта дешевшає через попит в США і побоювання щодо процентних ставок

Ціни на нафту в четвер продовжили зниження після того, як більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США викликало занепокоєння з приводу повільного попиту, а ознаки того, що процентні ставки в США можуть залишитися підвищеними, посилили тиск.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до 83,54 долара за барель до 04:20 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 4 центи, або 0,1%, до 78,50 долара за барель.

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Запаси сирої нафти в США зросли, в той час як запаси бензину і дистилятів впали минулого тижня, оскільки нафтопереробні заводи працювали на рівні нижче сезонних мінімумів через заплановані і незаплановані перебої, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

За даними EIA, запаси сирої нафти зростали п'ятий тиждень поспіль, збільшившись на 4,2 млн барелів до 447,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 23 лютого, в порівнянні з очікуваннями аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували зростання на 2,7 млн барелів.

"Великі запаси посилили занепокоєння інвесторів через повільну економіку та зниження попиту на нафту в США", - сказав сировинний аналітик Rakuten Securities Сатору Йошида.

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"Очікування відкладеного зниження ставок в США також вплинуло на ринкові настрої, оскільки це може підірвати попит на нафту", - додав він.

Трейдери вже знизили очікування щодо зниження процентних ставок в США після низки даних, включаючи високі показники індексу споживчих цін та індексу цін виробників. Вони очікують, що цикл пом'якшення почнеться в червні, в порівнянні з початком 2024 року, коли ставки робилися на березень.

"Оскільки перспективи попиту залишаються невизначеними, ми вважаємо, що ОПЕК продовжить поточну угоду про постачання до кінця другого кварталу", - зазначають аналітики ANZ Деніел Хайнс та Соні Кумарі у своїй записці для клієнтів.

Економічна правда