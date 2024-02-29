Reliance та Disney об'єднують медіа-активи в Індії для створення компанії вартістю $8,5 мільярдів 

Найбільший конгломерат Індії Reliance Industries і Walt Disney оголосили про злиття своїх індійських телевізійних і стрімінгових медіаактивів, створивши нову компанію у сфері розваг, вартістю 8,5 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Reliance вкладе 1,4 млрд дол в об’єднану компанію, причому компанія володітиме понад 63% акцій, а решта належатиме Disney.

Для Disney це злиття стало наслідком тривалої боротьби за припинення відтоку користувачів з її стрімінгового бізнесу в Індії, який знекровлюється, та фінансової напруги, спричиненої мільярдними виплатами за права на трансляції матчів з крикету в Індії.

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У результаті злиття індійський бізнес американського гіганта індустрії розваг оцінюється у близько 3 млрд дол, що набагато нижче за оцінку приблизно в 15 млрд дол, коли Disney придбала його в рамках угоди з Fox у 2019 році.

Об'єднана компанія Reliance-Disney матиме 120 телеканалів і дві платформи для онлайн мовлення, а також телевізійні та стрімінгових прав на ключові турніри з крикету в країні з шаленою прихильністю до цього виду спорту.

Додається, що об'єднана компанія матиме понад 750 млн глядачів по всій Індії, а також обслуговуватиме індійську діаспору в усьому світі.

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Економічна правда.