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Нова Зеландія запровадила черговий пакет санкцій проти РФ

Четвер, 29 лютого 2024, 09:20 - Олексій Павлиш

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти РФ "у рамках триваючої міжнародної санкційної реакції на незаконне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Нової Зеландії.

Так, запроваджені обмеження передбачають:

  • введення граничної межі ціни на нафту російського походження, встановленої G7+;
  • чітко встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення до Росії та Білорусі через треті країни;
  • включення до санкційного списку 45 фізичних та 16 юридичних осіб.

"У спробах обійти санкції використовуються все більш витончені методи. Орієнтуючись на методи ухилення, уряд робить свій внесок у надійність системи санкцій.

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Нова Зеландія запровадила санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, в тому числі тих, хто причетний до закупівельних мереж з метою обходу санкцій", - йдеться у заяві.

До списку потрапили компанії, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, а також топменеджери деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у КНДР.

"Ці нові обмеження є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії фінансувати свою агресивну війну проти України, і гарантувати, що Нова Зеландія не буде використовуватися як канал для ухилення від санкцій", - заявили в уряді.

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З моменту ухвалення Закону про санкції щодо Росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 1 600 фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних заходів, додали в уряді.

Економічна правда

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