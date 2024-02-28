Обсяг експорту дизпального з російських портів у лютому впав майже на 20%

У лютому експорт дизпального та газойлю з російських портів скоротився на 19% порівняно з січнем, до 3,79 мільйона тонн. Добовий експорт також знизився на 14%, до 975 тисяч барелів на день.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Скорочення експорту частково пояснюється високою базою порівняння. У січні, після скасування осінньої заборони на експорт, російські нафтові компанії активно відвантажували паливо, щоб позбутися надлишків на внутрішньому ринку.

Однак, певну роль у зменшенні морських відвантажень зіграли атаки українських БПЛА на російські НПЗ у січні та лютому, зокрема:

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21 січня було атаковано газопереробний комплекс "Новатек Усть-Луга" у Фінській затоці. Виробництво дистилятів тут було відновлено лише 11 лютого.

25 січня зазнала удару первинна установка переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснефті".

3 лютого на НПЗ "Лукойлу" було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.

9 лютого різної ступені ушкоджень зазнали потужності Ільського та Афіпського НПЗ, розташовані у Краснодарському краї.

У лютому більшість західних російських портів зменшили обсяги відвантаження дистилятів. Найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 мільйона тонн до 1,72 мільйона тонн. Постачання з Новоросійська зменшилися з 893 тисяч тонн до 686 тисяч тонн.

Перевалка дистилятів на терміналах Туапсе скоротилася з 410 тисяч тонн до 180 тисяч тонн, що, ймовірно, пов'язано з січневою атакою на Туапсинський НПЗ, пише видання.

У лютому відвантаження газойлю не здійснювалися з терміналів Усть-Луги, тоді як у січні на експорт звідти було відправлено 95 тисяч тонн продукту.

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