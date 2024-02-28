Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу Ганнопільського спиртзаводу

Фонд держмайна України оголосив аукціон із приватизації державного підприємства "Ганнопільський спиртовий завод", він запланований на 5 березня. Стартова ціна об'єкта - 3,82 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"Оголошено аукціон з приватизації ЄМК ДП "Ганнопільський спиртовий завод", торги заплановані на 5 березня. Стартова ціна — 3,82 млн гривень, реєстрація на участь у торгах триватиме до 4 березня, 20:00", - йдеться у повідомленні.

Так, з 2011 року підприємство не працює, основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

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До складу майнового комплексу входять 60 одиниць нерухомого майна та інфраструктури. Загальна площа всіх об’єктів становить 10,2 тисячі квадратних метрів.

Серед нерухомості: головний корпус, адмінбудинок, водоочисна споруда, конюшня, цехи, склади, спиртосховища та артсвердловини.

Не зважаючи на те, що підприємство не працює, більша частина будівель придатна для відновлення та налагодження виробництва.



Також у складі майна об’єкта є виробниче обладнання. Загальна площа двох земельних ділянок, на яких розташований актив, становить 16,1 га. Всі вони розташовані на Хмельниччині.

Станом на 1 вересня 2023 року загальна кредиторська заборгованість підприємства (в т.ч. прострочена) – 16 мільйонів гривень.

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Нагадаємо:

За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі поповнили бюджети різних рівнів на 23,5 мільярда гривень. Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 мільярда гривень.