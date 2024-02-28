"Укрпошта" має 2 тисячі незаповнених вакансій та перебудовує процеси, навчаючи жінок - СЕО

Національний поштовий оператор "Укрпошта" має 2 тисячі незаповнених вакансій та перебудовує процеси, оскільки чоловіків не вистачатиме.

Про це розповів гендиректор компаній Ігор Смілянський на Business Breakfast Forbes Україна, передає Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що у нас зараз дві тисячі незаповнених вакансій по країні. Це мій біль... я розумію, що далі буде гірше", - сказав він.

За його словами, "Укрпошта" веде боротьбу за кожну людину, за кожного якісного працівника і перебудовує процеси, розуміючи, що "чоловіків не вистачатиме".

Реклама:

"Ми маємо максимально роботизувати (виробничі процеси - ЕП), а в деяких речах почати навчати жінок. У нас уже є перші жінки-водії на наших пересувних відділеннях, тому що чоловіків недостатньо", - сказав Смілянський.

Крім того, внаслідок автоматизації сортувальних центрів, потреба в персоналі знижуватиметься.

"Уже запрацював перший автоматизований центр у Києві. Це центр, який обробляє до 300 тис. посилок на день. І якщо раніше потрібно було багато людей, то сьогодні бригада з 15 осіб обробляє до 150 тис. посилок на добу. І зрозуміло, що не треба стільки людей", - сказав Смілянський.

Реклама:

Також гендиректор "Укрпошти" уточнив, що оскільки в період дії воєнного стану звільняти співробітників не можна, люди, які залишилися по інший бік фронту, формально залишаються співробітниками компаній.

"Формально вони числяться в "Укрпошті", але ми їх не враховуємо серед активних співробітників", - сказав він.

Також, на сьогоднішній день 768 співробітників "Укрпошти" мобілізовано. Двоє співробітників загинули на робочому місці.

Втрати серед мобілізованих і людей, які не перебували на робочому місці, становлять приблизно 45-50 осіб.

Загалом станом на 28 лютого 2024 року в компанії працюють приблизно 40 тис. співробітників.

Читайте також: "Без жінок стало неможливо видобувати вугілля". День з життя шахти на Західному Донбасі