Telegram відкриває двері рекламодавцям: власники каналів отримуватимуть дохід

Наступного місяця власники каналів у Telegram зможуть отримувати фінансову винагороду за свою роботу. Рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні нових країн.

Про це повідомив засновник месенджера Telegram Павло Дуров.

"Щомісяця канали в Telegram генерують 1 трильйон переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads - інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності", - пише він.

За його словами, у березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні нових країн. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% від будь-якого доходу, який Telegram отримує від показу реклами в їхніх каналах.

Реклама:

Для забезпечення швидких та безпечних платежів та виведення коштів за рекламу Telegram буде використовувати виключно блокчейн TON, зазначив Дуров. Творці контенту зможуть або перевести в готівку свої Toncoin, або реінвестувати їх у просування та модернізацію своїх каналів.