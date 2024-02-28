Пошкоджене українське зерно повинні відшкодуваши ті, хто його розсипав - заступник міністра АПК

За зерно з України, яке польські фермери висипали з вагонів на колії, повинні заплатити ті, хто його розсипав.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Той, хто спричинив збитки, повинен відшкодувати їх", - заявив Висоцький. "Це може бути вирішено за результатами суду або добровільно. Ми сподіваємось на максимально короткі терміни передачі справи до суду, справедливість та повну компенсацію збитків."

За словами Висоцького, в Польщі вже почали відкривати кримінальні провадження щодо цих інцидентів.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію до покарання винних у наймасштабнішому пошкодженні українського зерна, що напередодні сталось у Польщі.

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна, висипавши його з восьми вагонів потяга.

Реклама: