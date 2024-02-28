Споживання електроенергії через потепління поступово знижується – "Укренерго"

Через бойові дії та з інших причин на ранок 28 лютого без світла залишаються 372 населені пункти. При цьому мпоживання електроенергії поступово знижується через потепління.

Про це повідомили в "Укренерго".

27 лютого в енергосистемі був зафіксований профіцит електроенергії.

"Для підтримки балансу обмежувалась робота об’єктів ВДЕ та застосовувалась аварійна допомога від оператора енергосистеми Польщі.

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Комерційний обмін електроенергією відбувається з 5 сусідніми країнами", - йдеться у звіті.

27 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 19:00. Він був на 0,8% нижче, ніж у понеділок 26 лютого. 28 лютого станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,9% нижчий за відповідний показник понеділка 26 лютого.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - заявили в держкомпанії.

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Експорт електроенергії у середу здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг - 3 806 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 325 МВт.

Імпорт здійснюється здебільшого у вечірні години з Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 1 667 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 603 МВт.

При цьому через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 372 населені пункти.

Унаслідок обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго та знеструмлення споживачів в Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

У Херсоні відновили енергоживлення 9 634 споживачам, що були знеструмлені через бойові дії. З технічних причин є знеструмлення в Дніпропетровській області, тривають ремонтні роботи.

Економічна правда