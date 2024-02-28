Всі розділи
Укр / Рус

Ціни на нафту впали попри очікування скорочення пропозиції

Середа, 28 лютого 2024, 11:12 - Артур Крижний

Після дводенного зростання ціни на нафту впали, оскільки збільшення запасів у США переважило очікування, що ОПЕК+ продовжить скорочення пропозиції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Світові ціни на нафту марки Brent знизилися до 83 доларів за барель після того, як протягом перших двох сесій тижня вони зросли на 2,5%. Ціна нафти WTI також знизилася, опустившись нижче 79 доларів за барель.

Американський інститут нафти повідомив про зростання запасів нафти у США на 8 мільйонів барелів. Також чинили тиск на ціни на нафту слабкість світових фондових ринків та зростання курсу долара США.

Реклама:

Проте, нафта все ще демонструє незначне зростання ціни за місяць, адже ОПЕК та її союзники скорочували постачання. Ймовірно, скорочення поставок у другому кварталі продовжиться. Напруженість на Близькому Сході також може підтримати ціни на чорне золото.

нафта ціни
Реклама:
Матеріали за темою
Нові санкції США загрожують продажам російської нафти до Індії – Reuters 28 лютого 2024, 09:42
Два танкери після санкцій США припинили оборудку з перевезенням російської нафти - Bloomberg 27 лютого 2024, 19:38
Експорт російської нафти сягнув найвищого за майже чотири місяці рівня - Bloomberg 27 лютого 2024, 12:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті