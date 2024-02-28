Ціни на нафту впали попри очікування скорочення пропозиції

Після дводенного зростання ціни на нафту впали, оскільки збільшення запасів у США переважило очікування, що ОПЕК+ продовжить скорочення пропозиції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Світові ціни на нафту марки Brent знизилися до 83 доларів за барель після того, як протягом перших двох сесій тижня вони зросли на 2,5%. Ціна нафти WTI також знизилася, опустившись нижче 79 доларів за барель.

Американський інститут нафти повідомив про зростання запасів нафти у США на 8 мільйонів барелів. Також чинили тиск на ціни на нафту слабкість світових фондових ринків та зростання курсу долара США.

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Проте, нафта все ще демонструє незначне зростання ціни за місяць, адже ОПЕК та її союзники скорочували постачання. Ймовірно, скорочення поставок у другому кварталі продовжиться. Напруженість на Близькому Сході також може підтримати ціни на чорне золото.