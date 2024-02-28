Просвіта для лідерів з різних сфер: триває відбір на Українську школу політичних студій

Українська школа політичних студій (УШПС) – один з найуспішніших освітньо-мережевих проєктів України, який фокусується на громадянській та політичній просвіті.

Проєкт був заснований у 2005 році як демократичний здобуток Помаранчевої революції та з нагоди 10-ї річниці вступу України до Ради Європи.

За 18 років УШПС об’єднала більше 500 успішних лідерів з різних сфер – держслужбовців, юристів, військових, підприємців, науковців, політиків, журналістів, представників творчих професій та громадських діячів.

Українська школа політичних студій пропонує не тільки навчання, УШПС створює Спільноту однодумців, здатних змінювати та розвивати демократичну Україну.

Якщо Ви поділяєте цінності Школи та хочете долучитися до найпотужнішої Спільноти лідерів в Україні – обов’язково подавайтеся. До 3 березня включно триває відбір на програму 2024 року.

Заповнити заявку на участь в програмі УШПС-2024 можна тут: https://form.usps.org.ua/.

Школа вважає своїм обовʼязком всебічно підтримувати військових та ветеранів, тож цьогоріч особливо заохочує подаватися на програму людей з досвідом військової служби, адже саме вони щодня доводять свою відданість та бажання кращого майбутнього для України.

Долучитися до Спільноти УШПС можуть люди, які:

мають значні професійні досягнення у сфері політики, журналістики, державної служби, військової служби, правничої, громадської, наукової, творчої та підприємницької діяльності;

мають значні професійні досягнення у сфері політики, журналістики, державної служби, військової служби, правничої, громадської, наукової, творчої та підприємницької діяльності; займають активну громадянську позицію та хочуть застосовувати отримані знання у своїй діяльності;

займають активну громадянську позицію та хочуть застосовувати отримані знання у своїй діяльності; є громадянами України, які мають відповідний освітній рівень для обраної сфери.

Навчання за програмою УШПС триває протягом року і складається з трьох навчальних сесій, кожна з яких триває 4-5 днів і відбувається у різних містах України офлайн. Кожного року змістовна частина програми змінюється, а до числа викладачів додаються нові експерти.

До основної програми сесій завжди включено:

вивчення основ демократії, прав людини, політичних процесів, державного управління,

вивчення основ демократії, прав людини, політичних процесів, державного управління, обговорення питань, що стосуються роботи місцевого самоврядування, регіональної політики,

обговорення питань, що стосуються роботи місцевого самоврядування, регіональної політики, аналіз публічної політики в Україні та за кордоном,

аналіз публічної політики в Україні та за кордоном, огляд актуальних питань політичної теорії, економіки, філософії, права, дискусії з представниками влади.

Умови участі у програмі:

Відібрані учасники й учасниці повинні перебувати в Україні та мати змогу взяти участь в усіх трьох навчальних сесіях Школи, які відбуваються протягом року. УШПС на власний розсуд встановлює реєстраційний внесок за участь у Щорічній програмі для відбіраних учасників та учасниць, що з 2023 року спрямовується на фонд "Повернись Живим" і підтримку українського війська.

Утім, якщо учасник / учасниця не має фінансової можливості сплатити реєстраційний внесок, Школа вирішує ці питання в індивідуальному порядку.

Одним з оновоположних принципів діяльності Школи є забезпечення рівних можливостей участі для людей з різних середовищ і з різними можливостями.

Головний критерій при відборі на програму Школи завжди був і залишається – ціннісний.

Додатково про програму:

Учасники програми від початку навчання отримують можливість відвідувати інші заходи Школи (зокрема, в межах Клубу УШПС).

Учасники програми від початку навчання отримують можливість відвідувати інші заходи Школи (зокрема, в межах Клубу УШПС). Витрати на участь (проживання, харчування, навчання, роздаткові матеріали, тощо; крім проїзду у межах території України) покриваються за рахунок Школи та її партнерів.

Витрати на участь (проживання, харчування, навчання, роздаткові матеріали, тощо; крім проїзду у межах території України) покриваються за рахунок Школи та її партнерів. Відбіркова Комісія ретельно вивчає профіль усіх аплікантів і апліканток. При формуванні групи Відбіркова Комісія УШПС керується необхідністю чітко дотримуватися професійного, ґендерного та регіонального балансу. Кожен рік у групі може бути не більше 50% учасників і учасниць з Києва або Київської області. Також Школи зобов’язується зберігати у групі ґендерний баланс і рівномірність залучення фахівців різних галузей.

Більше деталей про основну програму УШПС – на сайті Школи та сторінках у соцмережах (Instagram, Facebook).