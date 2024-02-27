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OpenAI вважає, що NYT "зламав" ChatGPT, щоб отримати результати для судового позову

Вівторок, 27 лютого 2024, 20:27 - Ігор Пилипів

Компанія OpenAI звернулася до федерального суду з проханням відхилити деяких ключових елементів позову New York Times, стверджуючи, що виданню довелося "зламати" ChatGPT, щоб змусити систему видавати результати, які нібито порушують авторські права.

Про це пише Reuters.

У OpenAI переконують, що NYT змусила технологію відтворити свій матеріал через "оманливі підказки, які явно порушують умови використання чат-боту".

"Звинувачення, що містяться в скарзі NYT, не відповідають її відомим суворим журналістським стандартам. Правда, яка з'ясується в ході розгляду цієї справи, полягає в тому, що NYT заплатила комусь, щоб зламати продукти OpenAI", - заявили в компанії

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OpenAI не пояснила як саме видання зламало їхній ChatGPT, і не звинуватила їх в порушенні будь-яких законів проти хакерства.

Нагадаємо:

Видання The New York Times (NYT) подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав: видавець новин стверджує, що інструменти ШІ використовують його контент без дозволу.

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