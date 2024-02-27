Два танкери після санкцій США припинили оборудку з перевезенням російської нафти - Bloomberg

Нафтові танкери NS Creation і "Залив Амурський" після потрапляння першого у санкційний список США припинили перекачування російської нафти між собою – цю схему Москва використовує для обходу "стелі цін".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На початку місяця "Залив Амурський" прийняв близько 730 тисяч барелів флагманської російської нафти сорту Urals у балтійському порту Приморськ.

Обидва танкери зблизились у Лаконській затоці біля берегів Греції минулого тижня за лічені години до того, як Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти суден, що перевозять російську нафту в обхід "стелі цін".

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Якби "Залив Амурський" передав NS Creation нафту, то останній вже прямував би до Суецького каналу, щоб відправитися до замовника в Азії. А "Залив Амурський", найімовірніше, повернувся б до російського порту Приморськ, щоб прийняти наступний вантаж, пише Bloomberg.

Натомість NS Creation вирушив до іншого російського порту – Новоросійська, а "Залив Амурський" прямує до північного кінця Суецького каналу. Це свідчить про те, що передання нафти не відбулось, додає агентство.

Це може бути черговим підтвердженням того, що санкції США впливають на російську торгівлю нафтою. Bloomberg уже фіксував аналогічні дивні маневри інших пов’язаних із Росією суден, які потрапили під американські санкції з кінця минулого року.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".

Європейська правда