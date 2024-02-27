Фінська компанія вимагає від РФ декілька мільярдів євро компенсації за захоплені активи

Фінська енергетична компанія Fortum Oyj подала позов проти Росії з вимогою компенсації у кілька мільярдів євро за незаконне захоплення своїх активів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Fortum звинувачує російську владу у "порушенні зобов'язань за інвестиційним договором" та ініціювала арбітражне провадження. У заяві, оприлюдненій у вівторок, компанія повідомила, що вимагає від Росії "декількох мільярдів євро" компенсації за вартість своїх акцій у ПАТ "Фортум" та інших інвестицій в країні.

Fortum направила повідомлення про спір до Росії ще у липні, як перший необхідний крок у юридичному процесі, але влада країни-агресора так і не розпочала діалогу з компанією.

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У травні 2023 року Fortum заявила, що спише залишкову вартість свого російського підрозділу, який був захоплений Кремлем у відповідь на замороження активів європейськими країнами. За другий квартал 2023 року компанія зафіксувала збитки на суму 1,7 мільярда євро (1,8 мільярда доларів США).

Fortum Oyj - фінська енергетична компанія, що займається виробництвом, розподілом та продажем електроенергії та тепла.